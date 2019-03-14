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"Они ценили мои старания", – Шевченко выразил комплименты фанатам Челси

13:53 79 Читати українською
"Они ценили мои старания", – Шевченко выразил комплименты фанатам Челси
Андрей Шевченко в Челси / ФК Челси

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал об отношениях с болельщиками Челси.

"У меня замечательные воспоминания со Стэмфорд Бридж, играя напротив фанатов Челси. Это был невероятный опыт для меня. Я имел определенные физические проблемы в Лондоне, но болельщики тепло ко мне относились и видели, что я тяжело работал. Они ценили это", – сказал Шевченко Chelsea TV.

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Экс-форвард сборной Украины перешел в Челси из Милана летом 2006 года за 43 млн евро, но не смог отличиться высокой результативностью, забив в сезоне 2006/07 лишь 4 гола, а тогдашний наставник "синих" Жозе Моуринью предпочитал Дидье Дрогба.

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Челси Челси Лига Европы Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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