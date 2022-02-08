"Когда получил приглашение от Металлиста, сразу согласился. Знаю, что Металлист – один из топ-клубов Украины, потому даже не думал. Мои агенты сказали, что всё, мы едем в Украину – я сразу обрадовался. Хочу играть и получать удовольствие от клуба.

Металлист оформил трансфер бразильца, которому пел дифирамбы Ярославский – новичок получил культовый номер

Я знаю, что здесь много бразильцев, а впереди – большая задача. Поэтому очень рад, что прилетел в Украину и присоединился к команде, все прошло быстро. Я хочу играть, хочу поскорее выйти на футбольное поле", – рассказал Давид в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, бразилец стал очередным новичком Металлиста в зимнее трансферное окно, переход, по неофициальной информации, обошелся в 2 млн евро. В 2021 году Давид провел 59 матчей, забив 11 голов и отдав 5 результативных передач. Рекламу бразильцу делал сам Александр Ярославский. Президент Металлиста назвал Давида быстрее Тайсона, а его удар – круче, чем у Жажи.

Полесье без Усика одолело Черноморец в серии пенальти – эпичная ошибка легионера одесситов