Металлист продолжил мощную кампанию по усилению в зимнее трансферное окно.

Очередным подписанием стал 22-летний бразильский форвард Давид да Ора, сообщает официальный сайт харьковчан. Новичок получил номер 33, под которым много лет зажигал Марко Девич.

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По неофициальной информации, трансфер нападающего Витории обошелся Металлисту в 2 млн евро. В 2021 году Давид провел 59 матчей, забив 11 голов и отдав 5 результативных передач. Рекламу бразильцу делал сам Александр Ярославский. Президент Металлиста назвал Давида быстрее Тайсона, а его удар – круче, чем у Жажи.

Напомним, харьковчане уверенно возглавляют таблицу Первой лиги и явно проводят трансферную кампанию с прицелом на УПЛ.

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