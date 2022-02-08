"Коли отримав запрошення від Металіста, то одразу погодився. Знаю, що Металіст – один із топ-клубів України, тому навіть не думав. Мої агенти сказали, що все, ми їдемо в Україну – я відразу зрадів. Хочу грати та отримувати задоволення від клубу.

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Я знаю, що тут є багато бразильців, а попереду – велике завдання. Тому дуже радий, що прилетів до України та приєднався до команди, все пройшло швидко. Я хочу грати, хочу скоріше вийти на футбольне поле", – розповів Давід у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, бразилець став черговим новачком Металіста у зимове трансферне вікно, перехід, за неофіційною інформацією, обійшовся у 2 млн євро. У 2021 році Давід провів 59 матчів, забивши 11 голів і віддавши 5 результативних передач. Рекламу бразильцю робив сам Олександр Ярославський. Президент Металіста назвав Давіда швидшим за Тайсона, а його удар – крутішим, ніж у Жажі.

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