Полесье встречалось с Черноморцем в рамках второго раунда Зимнего кубка. Читайте отчет на Футбол 24.

Зимний кубок, 2-й раунд

Полесье – Черноморец – 1:1 (5:4 пен.)

Голы: Гитченко, 89 – Цитаишвили, 54

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Полесье быстро открыло счет, но арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Черноморец ответил на это опасным ударом Цитаишвили – мяч попал в штангу.

Команды создали достаточно моментов, матч был достаточно динамичным. На старте второго тайма тот же Цитаишвили все же отличился голом. Полузащитник Динамо сместился в штрафную и красивым выстрелом попал в дальнюю девятку. Полесье не собиралось сдаваться и за несколько минут до финального свистка сравняло счет. Оличилился Гитченко.

Победитель определялся в серии послематчевых пенальти, где антигероем стал Илия Мартинович. Защитник Черноморца упустил свою попытку, остановившись перед ударом, и арбитр не засчитал этот пенальти.

Полесье победило и с 5 очками осталось лидером таблицы Зимнего кубка.

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