Роман Зозуля, который летом повесил бутсы на гвоздь, пробует себя в новой ипостаси.

Бывший форвард Динамо, Днепра и ряда испанских клубов Роман Зозуля решил заняться агентской деятельностью, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, он вместе с Александром Панковым (экс-агентом Артема Милевского) этой зимой работал над тем, чтобы трудоустроить в Карпатах голкипера ЮКСА Никиту Федотова.

Отмечается, что среди футболистов, которых консультирует Зозуля, двое украинцев из Испании – 18-летний вратарь клуба Райо Махадаонда Валентин Розе и 21-летний центральный защитник Унион Кольядо Владислав Загладько.

Напомним, ранее Зозуля планировал участвовать в выборах президента УАФ, критикуя нынешнего кандидата на должность Андрея Шевченко.

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