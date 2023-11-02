В нынешнем Кубке английской лиги осталось только двое украинцев из четырех. Виталий Миколенко накануне в 1/8 финала помог Эвертону разгромить Бернли (3:0), а Челси без травмированного Михаила Мудрика прошел Блэкберн (2:0). В свою очередь Арсенал с Александром Зинченко был сенсационно разбит Вест Хэмом (0:3), а Борнмут Ильи Забарного не смог дожать Ливерпуль (1:2).

Ливерпуль одолел Борнмут и пробился в четвертьфинал Кубка лиги – Нуньес положил шедевр, солидное выступление Забарного

Согласно результатам жеребьевки, в четвертьфинале Кубка английской лиги сыграют:

Эвертон – Фулхэм

Челси – Ньюкасл

Порт Вейл – Мидлсбро

Ливерпуль – Вест Хэм

Базовые даты матчей – 19 или 20 декабря.

Арсенал вылетел из Кубка лиги, потерпев сокрушительное поражение от Вест Хэма – Зинченко ошибся в одном из голов