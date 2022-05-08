За 21-летнего бомбардира борются многие топовые клубы Европы, но фаворитом считают Манчестер Сити, который якобы уже согласовал трансфер.

Холанд станет игроком Манчестер Сити – журналист раскрыл детали трансферной бомбы будущим летом

Спортивный директор Борусии Себастьян Кель рассказал, когда станет известна судьба Холанда. "Подозреваю, что конкретика будет на следующей неделе. Не удивлюсь, если в итоге он уйдет", – цитирует менеджера kicker .

Заметим, что на продаже Эрлинга дортмундцы заработают 75 миллионов евро – это клаусула, которая активируется летом. В этом сезоне норвежец отыграл 29 матчей, в которых отличился 28 голами и 8 ассистами.

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