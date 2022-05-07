Холанд станет игроком Манчестер Сити – журналист раскрыл детали трансферной бомбы будущим летом
Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд должен начать следующий сезон в составе Манчестер Сити.
Холанд станет игроком Манчестер Сити этим летом, уверяет именитый инсайдер Николо Скира.
Гвардиола сменил планы относительно будущего в Манчестер Сити – окончательное решение не за горами
"Горожане" выплатят клаусулу в 75 млн евро, а норвежец получит контракт до 2027 года с зарплатой в 30 млн в год. Сообщается, что стороны уже договорились, поэтому осталось ожидать официального подтверждения.
Отметим, что Холанд стал одним из самых желанных игроков в Европе – на форварда охотились такие гранды как Реал, Барселона, Челси.
Реал победил Ман Сити в битве за финал ЛЧ – триумф Анчелотти, психологическое фиаско Пепа и топовый матч Зинченко