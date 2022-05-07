Холанд станет игроком Манчестер Сити этим летом, уверяет именитый инсайдер Николо Скира.

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"Горожане" выплатят клаусулу в 75 млн евро, а норвежец получит контракт до 2027 года с зарплатой в 30 млн в год. Сообщается, что стороны уже договорились, поэтому осталось ожидать официального подтверждения.

Отметим, что Холанд стал одним из самых желанных игроков в Европе – на форварда охотились такие гранды как Реал, Барселона, Челси.

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