Спортивний директор дортмундців Себастьян Кель оцінив ймовірність прощання з Ерлінгом Холандом цього літа.

За 21-річного бомбардира борються чимало топових клубів Європи, але фаворитом вважають Манчестер Сіті, який нібито вже узгодив трансфер.

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Спортивний директор Борусії Себастьян Кель розповів, коли стане відома доля Холанда. "Підозрюю, що конкретика буде наступного тижня. Не здивуюсь, якщо у підсумку він піде", – цитує менеджера kicker.

Зауважимо, на продажі Ерлінга дортмундці зароблять 75 мільйонів євро – це клаусула, яка активується влітку. Цього сезону норвежець відіграв 29 матчів, у яких відзначився 28-ма голами й 8-ма асистами.

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