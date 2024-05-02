Ральф Рангник отказался от 30 млн евро, которые мог заработать в Баварии за три года.

Представители Австрийского футбольного союза (ÖFB) и игроки сборной Австрии осыпали главного тренера национальной команды Ральфа Рангника любовью и упрашивали его остаться во главе сборной. Как информирует Kicker, это происходило каждый из последних дней с тех пор как стало известно о желании руководства Баварии договориться с 65-летним специалистом.

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Сообщается, что они добились своего – Рангник расчувствовался и решил продолжить работу со сборной Австрии. Таким образом, Ральф отказался от больших денег – за три года контракта с Баварией он мог заработать около 30 млн евро. Вместо этого он заработает 2,5 млн евро за два года – его контракт с ÖFB рассчитан до конца ЧМ-2026.

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