"Кубок лиги важнее Лиги чемпионов": партнер Мудрика удивил заявлением перед финалом с Ливерпулем
Защитник Челси Бен Чилвел объяснил, почему для лондонцев важно завоевать Кубок английской лиги.
"Престиж Лиги чемпионов, безусловно, выше, но я бы сказал, что Кубок лиги, пожалуй, важнее учитывая нынешнее положение клуба.
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У нас очень молодая, обновленная команда, у которой были взлеты и падения в этом сезоне. Если бы мы взяли этот трофей как команда, как коллектив, это было бы очень важно для клуба и, возможно, важнее, чем Лига чемпионов.
Не в плане престижа, а в том плане, в каком направлении мы хотим, чтобы клуб развивался, двигался вперед", – цитирует защитника Talk sport.
Напомним, что Челси и Ливерпуль сыграют в финале Кубка лиги завтра, 25 февраля. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.
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