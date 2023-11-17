Некоторые СМИ активно сообщают, что УАФ продлила соглашение с Лучано Лучи. ФК Минай выступил с официальным обращением по поводу нового контракта итальянца.

"Еще до официального объявления футбольный клуб Минай спешит поздравить 74-летнего специалиста с новым соглашением. Надеемся, господин Лучано Лучи и дальше будет прислушиваться к мнению руководителей клубов УПЛ и все же сдержит свое обещание еженедельно выходить в публичную плоскость и делать разбор противоречий с участием арбитров в матчах.

УАФ неожиданно продлила контракт с Лучи, – источник

Хотим напомнить Комитету Арбитров и УАФ и сообщить болельщикам, что видеообъяснения трактовки игровых эпизодов с участием Лучано Лучи должны были выходить еженедельно через несколько дней после завершения последнего матча тура.

Комитетом вообще были проигнорированы 11-й и 12-й туры. Поскольку Комитет арбитров не имеет права вступать в частную переписку с клубами, мы решили напомнить об обещаниях и договоренностях публично", – говорится в заявлении пресс-службы Миная.

Четыре звезды сборной Украины и недавние беглецы: обновлен перечень не вернувшихся в Украину спортсменов