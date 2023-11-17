Деякі ЗМІ активно повідомляють, що УАФ продовжила угоду з Лучано Лучі. ФК Минай виступив з офіційним зверненням щодо нового контракту італійця.

"Ще до офіційного оголошення футбольний клуб Минай поспішає привітати 74-річного фахівця з новою угодою. Сподіваємось, пан Лучано Лучі й надалі прислухатиметься до думки керівників клубів УПЛ та все ж таки стримає свою обіцянку щотижня виходити у публічну площину й робити розбір суперечливих або гарячих моментів за участі арбітрів у матчах.

УАФ несподівано продовжила контракт з Лучі, – джерело

Хочемо нагадати Комітету Арбітрів й УАФ та повідомити вболівальників, що відеопояснення трактування ігрових епізодів за участі Лучано Лучі мали б виходити щотижня за декілька днів після завершення останнього матчу туру.

Натомість Комітетом взагалі були проігноровані 11-й та 12-й тури. Оскільки Комітет арбітрів не має право вступати у приватне листування з клубами, ми вирішили нагадати про обіцянки та домовленості публічно", – йдеться у заяві прес-служби Миная.

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