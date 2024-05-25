Матч Рух – Динамо состоится сегодня, 25 мая, на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Поединок рассудит Дмитрий Панчишин.

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Динамо уже нечего делать в текущем сезоне. Даже клубная пресс-служба в течение последней недели уделяла основное внимание команде U-19. Юноши выиграли золото в своем возрасте, а вот основа завершила этот сезон с серебряными медалями – что не так и плохо, учитывая тяжёлое наследие Мирчи Луческу. Теперь футболисты должны беречь себя до Евро-2024.

В поединке с Кривбассом тренерский штаб попробовал поэкспериментировать с тактикой, а не с составом. Александр Шовковский провел первый тайм в схеме с тройкой центрбеков – идея выглядела интересно на уровне теории, однако провалилась на практике. Что и говорить, когда при наличии трех ЦЗ "бело-синие" пропустили гол с подачи. Уже после перерыва коллектив вернулся к базовым настройкам, подарив родным фанам заслуженную победу (3:1).

Интересно, какой состав выставит Александр Шовковский сейчас и будут ли новые эксперименты. В любом случае, резервисты получат определенное количество минут – что очень хорошо для Руха. Львовянам сегодня надо цепляться за очки.

Руху нужно набрать не меньше Полесья, чтобы выйти в Лигу конференций. Житомиряне встретятся с Шахтером, поэтому шансы хорошие – конкуренту нужна только победа при поражении львовян. Если сыграть вничью с Динамо, то можно откупоривать шампанское, но удастся ли?

Подопечные Виталия Пономарева весной выглядят нестабильно. Самая молодая команда УПЛ в последних шести турах отбирала очки у Кривбасса, а также побеждала Черноморец и Верес – но допускала ничьи с Минаем, Оболонью и Александрией. Характер матчей при этом был разным, часто проходя в режиме качелей.

Словом, Рух может удивить, не удивить или провалиться. Как карта ляжет. Этим он сейчас и интересен.

Кадровая ситуация

Травмированы: Сапуга, Климчук – Пономаренко (простуда)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Динамо

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Пидгурский – Квасница, Таллес, Пастух, Плюмен – Федор

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Динамо фаворитом матча. На победу подопечных Александра Шовковского дают 2.10, а на триумф Руха – 3.55. Ничья была оценена коэффициентом 3.65.

Специалисты не определились с вероятной результативностью. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.99, аналогичный тотал меньше – 1.91. Гол Ильи Квасницы умножит вашу ставку на 3.50, а Владислава Ваната – на 2.10.