Врачи Ювентуса диагностировали у Дибалы повреждения колена, которое он получил в матче против Сассуоло (3:1), сообщает официальный сайт клуба.

Ювентус – Сассуоло – 3:1 – видео голов и обзор матча

Для реабилитации 27-летнему аргентинцу нужно 15-20 дней. Таким образом, Пауло не сыграет в принципиальной встрече Серии А с Интером, а также будет вынужден пропустить финал Суперкубка Италии против Наполи.

В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 11 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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