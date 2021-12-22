В рамках итальянского мидвика было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Италия, Серия А, 19-й тур

Эмполи – Милан – 2:4

Голы: Байрами, 18, Пинамонти, 84 (пен.) – Кессье, 12, 42, Флоренци, 63, Эрнандес, 69

Наполи – Специя – 0:1

Гол: Зелински, 38 (аг.)

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Милан забил в ворота Эмполи уже на 12-й минуте: Кессье после передачи Жиру вывел "россонери" вперед. Хозяева отыгрались довольно быстро – Байрами со второй попытки поразил дальний угол ворот. В середине тайма Стоянович нашел пасом в штрафной Кутроне и тот чудом не смог замкнуть в уже пустые ворота. За три минуты до перерыва Кессье оформил дубль.

В середине второй сорокапятиминутки сначала Флоренци ударом со штрафного обогнул стенку и попал точно под левую стойку, а вскоре Эрнандес с близкого расстояния расстрелял ворота Викарио. В конце матча Пинамонти с пенальти зажег надежду в сердцах болельщиков Эмполи, но отыграть два гола банально не хватило времени.

В параллельном матче Наполи принимал Специю Коваленко. Давление хозяев с первых минут завершилось неожиданным голом в свои ворота от Жезуса в конце первого тайма.

После перерыва Лосано счет сравнял, однако арбитр зафиксировал офсайд и взятие ворот отменил. Хозяева буквально висели на воротах соперника, однако вынуждены были удовлетвориться четвертым поражением в сезоне. К слову, Виктор Коваленко не попал в стартовый состав и просидел весь матч на скамейке запасных.

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