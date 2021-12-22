Чемпионат Италии 2021/22, 19-й тур

Сассуоло – Болонья – 0:3

Голы: Орсолини, 36, Хики, 44, Сантандер, 90+4

Венеция – Лацио – 1:3

Голы: Форте, 30 – Педро, 3, Ачерби, 48, Альберто, 90+5

Удаление: Тессман, 90+1 (Венеция)

Верона – Фиорентина – начало в 19:30

Интер – Торино – начало в 19:30

Рома – Сампдория – начало в 19:30

Наполи – Специя – начало в 21:45

Эмполи – Милан – начало в 21:45

Сассуоло в родных стенах принимал Болонью, которой в последних трех турах не удалось набрать хотя бы один зачетный балл. Гости очень хотели победить – и это желание конвертировалось в два гола еще до перерыва. Так, на 36-й минуте они открыли счет в результате передачи Домингеса на левый край штрафной и мощного удара Орсолини в ближнюю девятку, а на 44-й преимущество болонцев удвоил Хики – он спокойно принял пас от углового флажка на линию полукруга и пробил в дальний верхний угол. 0:2!

Хики стал седьмым защитником, рожденным после 2000 года, которому удалось забить 4+ голов в топ-5 чемпионатах Европы. Во втором тайме Сассуоло не смог отыграть хотя бы один гол, а в компенсированное время свежий Сантандер добил "нероверди" – 0:3! Болонья отмечает разгром.

В параллельной встрече Венеция принимала Лацио. Римляне вышли вперед уже на 3-й минуте усилиями Педро, которому удался проход метров на 30, от центра поля до левого края штрафной. Испанец завершил его точным ударом в ближний угол – 0:1! Впрочем, через 28 минут новичок Серии А восстановил статус-кво благодаря подаче с правого фланга от Араму на голову Форте. 1:1.

На перерыв команды ушли при ничейном счете, но всего через две минуты после возобновления игры "орлы" снова забили – на этот раз отличился Ачерби, который плечом замкнул навес с углового. 1:2! Отыграть этот гол хозяевам уже не удалось, а в компенсированное время они еще и в меньшинстве остались. Лацио же при игре 11 на 10 быстро добил Венецию голом Луиса Альберто. 1:3! Римляне снова на коне.

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