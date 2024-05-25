В субботу состоялись заключительные матчи 10-го тура второго этапа в Группе выбывания Первой лиги. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 2-й этап, 10-й тур

Группа выбывания

Буковина – МФК Металлург – 2:0

Голы: Андрейчук, 14, Будняк, 16

Металлист – Чернигов-ШВСМ – 1:1

Голы: Тепляков, 11 – Ментей, 45+2

Удаление: Вересоцкий, 73 (Чернигов-ШВСМ, вторая желтая карточка)

Хуст – Диназ – 1:7

Голы: Станкович, 55 (п.) – Новиков, 18, Мораренко, 19, Паламар, 35 (п.), Соловьев, 46, Мартынюк, 53, Коваленко, 76, Шевченко, 81

Нива Т – Кремень – 1:1

Голы: Козак, 41 – Куць, 73

Подолье – Горняк-Спорт – 2:0

Голы: Кобзарь, 3 (п.), 12

Первая лига: определились команды, которые будут бороться в плей-офф за выход в УПЛ

Буковина в матче с МФК Металлургом подтвердила статус команды, которая в следующем сезоне будет серьезно бороться за выход в УПЛ. Черновчане на глазах своего свеженазначенного главного тренера Валерия Кривенцова еще в начале встречи в течение двух минут забили запорожцам два сухих гола и довели игру до логического завершения. Как следствие, Буковина набрала 41 очко, возглавив Группу выживания. МФК Металлург стал 17-м и поборется за выживание в Первой лиге со второлиговым Звягелем.

Чернигов-ШВСМ в матче с Металлистом официально оформил вылет во Вторую лигу. Харьковчане вышли вперед уже в начале матча, но соперник смог забить "гол в раздевалку". В середине тайма Вересоцкий заработал вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве. В конце концов, все завершилось боевой ничьей.

Диназ на выезде устроил ад Хусту, накидав ему семь голов. Таким образом, подопечные Александра Головко в последний момент сумели опередить закарпатцев на 1 очко и сохранили прописку в Первой Лиге. Хуст в матче плей-офф сыграет с Дружбой.

Тернопольская Нива дома расписала ничью с Кремнем, который еще раньше оформил вылет в низший дивизион, а Подолье одолело Горняк-Спорт, отправив команду из Горишних Плавней во Вторую лигу.

Карпаты проиграли матч за чемпионство Первой лиги – Ингулец вырвал победу на последних минутах и взял золото