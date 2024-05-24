В матче 38-го тура Серии А Дженоа принимала Болонью. Руслан Малиновский уже в начале встречи отличился в воротах соперника. Смотрите видео гола на "Футбол 24".

Уже в начале встречи Малиновский имел хороший момент со штрафного, но попал в стенку. Однако на 12-й минуте украинец своим шансом воспользовался сполна. Мартин получил передачу на левом фланге, протащил мяч к линии поля и отпасовал назад – Руслан с лету мощным ударом переправил сферу в дальний угол.

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