Малиновский феерично вернулся в состав Дженоа – видео гола украинца в ворота Болоньи
22:20 - Читати українською
В матче 38-го тура Серии А Дженоа принимала Болонью. Руслан Малиновский уже в начале встречи отличился в воротах соперника. Смотрите видео гола на "Футбол 24".
Уже в начале встречи Малиновский имел хороший момент со штрафного, но попал в стенку. Однако на 12-й минуте украинец своим шансом воспользовался сполна. Мартин получил передачу на левом фланге, протащил мяч к линии поля и отпасовал назад – Руслан с лету мощным ударом переправил сферу в дальний угол.
Малиновский поздравил Аталанту с историческим триумфом в Лиге Европы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter