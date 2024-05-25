Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед сойдутся в финале Кубка Англии 2023/24. Стартовые составы и ссылка на трансляцию – в этой новости.

Матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед начнется в 17:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на платформах MEGOGO и Setanta Sport, но также есть возможность бесплатного просмотра на YouTube. За главными событиями матча можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

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Второй год подряд Кубок Англии разыгрывают манчестерские клубы. Прошлая дуэль завершилась победой Сити со счетом 2:1. Команда Гвардиолы выступает откровенным фаворитом и в этот раз, рассчитывая оформить "золотой дубль". Для Юнайтед это шанс спасти ужасный сезон, хотя пресса отправляет Эрика Тен Хага в отставку при любом результате.

Стартовый состав Манчестер Сити:

Манчестер Юнайтед: