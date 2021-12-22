В рамках італійського мідвіку було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 19-й тур

Емполі – Мілан – 2:4

Голи: Байрамі, 18, Пінамонті, 84 (пен.) – Кессьє, 12, 42, Флоренці, 63, Ернандес, 69

Наполі – Спеція – 0:1

Гол: Зєліньскі, 38 (аг.)

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Мілан забив у ворота Емполі вже на 12-й хвилині: Кессьє після передачі Жиру вивів "россонері" вперед. Господарі відігрались доволі швидко – Байрамі з другої спроби поцілив у дальній кут воріт. В середині тайму Стояновіч знайшов пасом у штрафному майданчику Кутроне і той дивом не зміг замкнути у вже порожні ворота. За три хвилини до перерви Кессьє оформив дубль.

В середині другої сорокап'ятихвилинки спочатку Флоренці ударом зі штрафного обігнув стінку і поцілив точнісінько під ліву стійку, а згодом Ернандес з близької відстані розстріляв ворота Вікаріо. Наприкінці матчу Пінамонті з пенальті запалив надію у серцях уболівальників Емполі, але відіграти два голи банально не вистачило часу.

У паралельному матчі Наполі приймав Спецію Коваленка. Тиск господарів з перших хвилин завершився несподіваним голом у свої ворота від Жезуса наприкінці першого тайму.

По перерві Лосано рахунок зрівняв, однак арбітр зафіксував офсайд і взяття воріт скасував. Господарі буквально висіли на воротах суперника, однак змушені були задовольнитись четвертою поразкою в сезоні. До слова, Віктор Коваленко не потрапив до стартового складу і просидів увесь матч на лаві запасних.

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