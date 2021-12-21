Для обычного болельщика встреча в Генуе между Дженоа и Аталантой была проходной. Команда на предпоследней позиции в турнирной таблице, которая не выиграла ни одного из последних 15-ти матчей в Серии А, принимала представителя топ-4 – для Италии и всего мира ход этого поединка был ясен еще до стартового свистка. Впрочем, для Украины эта игра стала особенной, ведь грифонов возглавляет наш Андрей Шевченко, а в основе бергамасков вышел Руслан Малиновский.

Дженоа – Аталанта: онлайн-трансляция матча Серии А – Шевченко принимает Малиновского

Первый тайм в исполнении Дженоа ничем не удивил. Хозяева вышли в привычной для себя схеме 3-5-2 и сосредоточились на обороне, огрызнувшись всего одним очень неточным ударом Экубана с линии штрафной – мяч отправился куда-то в район углового флажка. "Грифоны" пытались работать максимально плотно, не гнушаясь тактическими фолами, но от моментов у собственных ворот такой футбол не спас.

Аталанта сразу захватила инициативу, едва не открыв счет на 5-й минуте в результате классной передачи Малиновского с фланга в центр штрафного. К сожалению для гостей, Миранчук не смог обработать мяч, но на 7-й минуте он компенсировал ошибку своевременным проникающим пасом на правый край штрафной площади – Сапата оказался прямо перед Сиригой и мощно пробил! Голкипер спас Дженоа. Еще через 6 минут Малиновский выдал хороший пас на периметр штрафной, а Сапата выстрелил с разворота. Выше ворот!

Миранчук, Малиновский и Сапата очевидно выделялись в первом тайме. На 21-й минуте славянская парочка могла организовать гол, однако Миранчук все запорол – Леха после подачи Руслана подхватил мяч на границе вратарской, но с минимального расстояния россиянин пробил в небо! Правда, ему мешали, да и руками он себе подыграл. На 32 же Алексей зацепился за прострел Сапаты и метров с 10-ти перевел мяч на левый край штрафной под удар Дзаппакосте – впрочем, Стураро в последний момент выбил сферу в подкате.

Постепенно давление Аталанты начало вылетать в трубу. В последние 15 минут моментов не возникало, да и вообще игра выглядела скучно. На перерыв команды ушли при нулях на табло, однако Сапата покинул поле чуть раньше – из-за повреждения колумбийца пришлось выпускать Муриеля. В раздевалке Джан Пьеро Гасперини еще и заменил Фройлера на Де Роона.

В начале второго тайма содержание игры не изменилось. Дженоа сидела в глухой обороне (хотя изредка команда выбегала в контратаки без завершения), а Аталанта давила – впрочем, моменты создавались натужно. Самый опасный гости провели на 48-й минуте, когда Коопмейнерс мощно выстрелил с дистанции в левый угол. Сиригу парировал в центр штрафной, где стоял Малиновский, но подстроиться на добивание Руслану не удалось. Можно также вспомнить замыкание навеса Хатебура в исполнении Руслана и дальний удар Дзаппакосты, однако эти попытки оказались крайне неточными.

Дженоа ближе к 60-м минутам еще и начала выходить в контратаки 2-в-2 и огрызаться перспективными забросами за спины защитников. До моментов дело не доходило, но бергамаскам срочно нужно было вносить коррективы в игру. Джан Пьеро Гасперини на 65-й минуте решил обновить славянскую связь – вместо Миранчука и Малиновского на поле вышли Иличич и Пашалич. Андрей Шевченко оперативно парировал этот ход заменой Кришито на Гильоне, а на 72-й минуте он еще и бросил в бой легендарного Пандева.

Перестановки не пошли на пользу Аталанте. Свежие футболисты растворились в игре, не создавая ничего интересного. У Иличича можно вспомнить только перспективное врывание на правый край штрафной с ударом в ближний угол, однако при выстреле Йосип оступился, пробив очень неточно.

Только в эндшпиле встречи "Богиня" начала создавать нечто конкретное. Так, на 82-й минуте Джимшити замкнул подачу Паломино на линию вратарской (мяч прошел над перпекладиной), а на 84-й Муриель обыграл соперника и выстрелил из пределов полукруга – удар оказался неудачным. На 86-й свежий Пикколи пробил головой с близкой дистанции, но получилось точно в руки Сиригу.

На 88-й Андрей Шевченко провел двойную замену, выпустив Меледжони и Эрнани. На свежих ногах генуэзцы сумели провести несколько угловых и вылететь в одну контратаку (Эрнани не смог обострить ее), а вот нашествие бергамасков на штрафную хозяев ничем интересным не завершилось. В итоге финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.Сенсация в Серии А!

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд