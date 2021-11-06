Чемпионат Италии 2021/22, 12-й тур

Специя – Торино – 1:0

Гол: Сало, 58

Ювентус – Фиорентина – начало в 19:30

Специя подходила к домашней встрече с Торино, имея 3-матчевую безвыигрышную серию за плечами. Она стала причиной падения в зону вылета, поэтому команде необходимо было побеждать любой ценой. Под такую ​​задачу Тьяго Мотта выпустил Коваленко в стартовом составе.

Коваленко отдал ассист на шедевральный гол

В первом тайме соперники нанесли всего по 2 удара, но при этом они дважды попали в каркас. Так, на 11-й Верде пробил в штангу ворот туринцев, а те ответили выстрелом Бремера в перекладину на 19-й. Отдыхать команды отправились при нулях на табло, а вот в середине второго тайма Специя открыла счёт в результате шедеврального дальнего удара Салы. Ассистировал ему Коваленко.

Санабрия быстро мог восстановить равновесие, но его удар на 64-й минуте прошёл мимо правого угла. Затем команды разменялись несколькими перспективными атаками, но забить ещё один гол им не удалось. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Специи, благодаря которой Коваленко и Ко поднялись на 15-е место в турнирной таблице.

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