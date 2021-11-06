Чемпіонат Італії 2021/22, 12-й тур

Спеція – Торіно – 1:0

Гол: Сала, 58

Ювентус – Фіорентина – початок о 19:00

Спеція підходила до домашньої зустрічі проти Торіно, маючи 3-матчеву безвиграшну серію за плечами. Вона стала причиною падіння у зону вильоту, тож команді необхідно було перемагати за будь-яку ціну. Під таке завдання Тьяго Мотта випустив Коваленка у стартовому складі.

Коваленко віддав асист на шедевральний гол

В першому таймі суперники завдали всього по 2 удари, але при цьому вони двічі влучили у каркас. Так, на 11-й Верде пробив у стійку воріт туринців, а ті відповіли пострілом Бремера у поперечину на 19-й. Відпочивати команди відправились за нулів на табло, а от в середині другого тайму Спеція відкрила рахунок внаслідок шедеврального дальнього удару Сали. Асистував йому в цьому Коваленко.

Санабрія швидко міг відновити рівновагу, але його удар на 64-й хвилині пройшов повз правий кут. Потім команди розмінялися кількома перспективними атаками, але забити бодай ще один гол їм не вдалося. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Спеції, завдяки якій Коваленко і Ко піднялися на 15-ту сходинку в турнірній таблиці.

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