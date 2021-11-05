В эксклюзивном комментарии для "Футбол 24" Евгений Гусев, агент Владислава Кочергина, признался, что не понимает решение клуба.

В матче 4-го тура Лиги конференций между Зарей и ЦСКА сложилась парадоксальная ситуация. Освежить игру команды, физически подсевшей во втором тайме, Скрипник мог только четырьмя (!) полевыми футболистами из запаса. В то же время Владислав Кочергин, лидер и один из лучших бомбардиров Зари действующего сезона, еще с середины октября находится вне игры – и это не связано с травмой или дисквалификацией. Что происходит?

– Евгений, как дела у вашего клиента? Каково его, прежде всего, моральное состояние?

– Ему неприятно, но вообще чувствует себя нормально. У него уже был такой опыт – не играть. Когда перед Скрипником был другой тренер (Юрий Вернидуб – Футбол 24) – Владислав тоже долго не играл. Он умеет с этим справляться. Если потребуется – Кочергин играть готов, насколько я знаю.

– Я правильно понимаю, что форму поддерживает в дубле Зари?

– Да, тренируется с U-19. Плюс – дополнительно поддерживает форму. Он – в хороших кондициях.

– Какая позиция клуба? Что вам сказали?

– Я не понимаю до конца их позиции. Это у них нужно спросить. Могу озвучивать только позицию игрока.

– Клуб сам себе стреляет в ногу, как считаете?

– Я же говорю – не совсем понимаю эту позицию. Если бы я понимал, что они делают, мог бы это прокомментировать. А так – трудно понять.

– Контракт между Кочергиным и Зарей заканчивается летом 2022-го…

– Да, к концу сезона он доступен для Зари – для того, чтобы играть.

– Другие клубы сейчас проявляют интерес к вашему клиенту?

– Не могу об этом говорить. Это некорректно. Я могу сказать, что Кочергин к Заре очень хорошо относится, болеет за ребят, смотрит игры и готов помогать.

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