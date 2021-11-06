Украинец традиционно появился в стартовом составе "орлят" и в начале второго тайма доказал, что Тиагу Мотта не зря ему доверяет.

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Коваленко отметился результативной передачей на Якопо Салу. Правда, в голевом моменте итальянец сделал все сам. Защитник получил пас и из-за пределов штрафной роскошным ударом поразил ближнюю девятку, открыв счет.

Добавим, что для Виктора Коваленко это второй ассист за Специю в шести матчах Серии А. Также в активе 25-летнего украинца один забитый мяч.

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