Лучано Спаллетти не уверен, стоит ли ему продолжать работу с Наполи после выигрыша Скудетто.

Контракт Спаллетти с Наполи заканчивался грядущим летом, и у клуба было право продлить соглашение ещё на 1 год в одностороннем порядке. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис этим правом воспользовался, о чём предупредил тренера по корпоративной почте.

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Но самому Спаллетти такой подход не понравился. Тренер Наполи считает, что президенту клуба стоило проявить больше уважения и сообщить об этом решении при личной встрече. Кроме того, Спаллетти не уверен, стоит ли продолжать работу с командой после выигрыша Скудетто – тренер хотел бы обсудить дальнейшие планы руководства по поводу развития спортивного проекта и трансферной кампании клуба.

"Нет проблем. У них была эта опция, и они ею воспользовались. Спасибо, что предупредили меня", – цитирует Спаллетти Football Italia, ссылаясь на DAZN.

Позже тренер Наполи объяснил свой ответ: "Я так ответил, потому что журналисты спрашивали меня о вещах, которые их не касаются".

Напомним, что за четыре тура до финиша сезона Наполи досрочно выиграл свой третий чемпионский титул в клубной истории.

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