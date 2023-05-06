Одним из самых ярких персонажей праздника в Неаполе стал Томмазо Стараче. Он оказался в клубе еще 46 лет назад, поначалу простым помощником на кухне. Благодаря вдохновенной работе и верности Томми дослужился до первой команды, где он отвечает за экипировку.

Стараче регулярно отмечался курьезными поступками. Китмен Наполи привозил игрокам пиццу прямо в раздевалку, угощал журналистку кофе во время интервью или танцевал с высунутым языком (Дрис Мертенс одолжил это для празднований голов).

Em Nápoles, não há futebol sem café. Tommaso Starace, roupeiro do Napoli, é um apaixonado pelo elixir da vida e está sempre acompanhado de sua cafeteira italiana. Aqui, ele serve os jornalistas do DAZN à beira do gramado do estádio Diego Armando Maradona.pic.twitter.com/g2d58r1Hmb — Futebol Café (@futebol_cafe) March 12, 2023

Неудивительно, что Томми очень эмоционально переживал третье чемпионство Наполи. 68-летний Стараче заранее покрасил волосы в клубные цвета, а также вспомнил Диего Марадону, который приносил предыдущее Скудетто в сезоне 1989/90. К сожалению, легендарный аргентинец скончался в ноябре 2020 года, не дождавшись повторения успеха.

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"Это невероятное достижение. Все Скудетто были великолепны, это огромное утешение для всех нас. Все радуются, мы любим всех в Неаполе. Пиццу ребята уже не едят, потому что нужно соблюдать строгую диету. Для меня они, как мои дети, они мои чемпионы. Я их очень люблю.

Каждый день мы скучаем по Диего. Будь Марадона здесь, то праздновал и напивался бы с нами!" – цитирует Стараче Football Italia.

️ Tommy Starace: 'We miss Diego [Maradona] every day. If he was here, he’d be celebrating and getting drunk with us! The last time I saw him, I was in Rome with Ciro [Ferrara]. It was an immense joy.' pic.twitter.com/HMvJOLe53o — Football Italia (@footballitalia) May 5, 2023

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