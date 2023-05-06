"Марадона праздновал и напивался бы с нами!": культовый сотрудник Наполи – о запретной еде и Скудетто
Чемпионство Наполи открывает для широких масс очень интересных людей.
Одним из самых ярких персонажей праздника в Неаполе стал Томмазо Стараче. Он оказался в клубе еще 46 лет назад, поначалу простым помощником на кухне. Благодаря вдохновенной работе и верности Томми дослужился до первой команды, где он отвечает за экипировку.
Стараче регулярно отмечался курьезными поступками. Китмен Наполи привозил игрокам пиццу прямо в раздевалку, угощал журналистку кофе во время интервью или танцевал с высунутым языком (Дрис Мертенс одолжил это для празднований голов).
Неудивительно, что Томми очень эмоционально переживал третье чемпионство Наполи. 68-летний Стараче заранее покрасил волосы в клубные цвета, а также вспомнил Диего Марадону, который приносил предыдущее Скудетто в сезоне 1989/90. К сожалению, легендарный аргентинец скончался в ноябре 2020 года, не дождавшись повторения успеха.
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"Это невероятное достижение. Все Скудетто были великолепны, это огромное утешение для всех нас. Все радуются, мы любим всех в Неаполе. Пиццу ребята уже не едят, потому что нужно соблюдать строгую диету. Для меня они, как мои дети, они мои чемпионы. Я их очень люблю.
Каждый день мы скучаем по Диего. Будь Марадона здесь, то праздновал и напивался бы с нами!" – цитирует Стараче Football Italia.
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