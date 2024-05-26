Экс-чемпион Италии в родных стенах принимал Лечче, пытаясь завершить сезон на мажорной ноте. Турнирного значения встреча не имела, однако неаполитанцам очень не хотелось бы завершать сезон с 7-матчевой безвыигрышной серией. Команда и так скатилась на десятое место.

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"Мечтай в одну руку, гадь в другую. Потом проверишь, которая быстрее наполнилась". Именно такой совет дал герой Билли Боба Торнтона в фильме "Плохой Санта" – к сожалению для партенопейцев, рука с их мечтами в поединке с Лечче не наполнилась вообще. Подопечные Франческо Кальцоны даже не забили, хотя нанесли 23 удара и наиграли почти на два ожидаемых гола.

У Нгонжа даже было попадание в перекладину, хотя гости тоже не оставались в долгу. Один из их 10-ти выстрелов приняла на себя штанга. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью – Наполи завершил чемпионат на десятой позиции, не сумев воспользоваться поражением Торино и запрыгнуть хотя бы на девятую. Лечче финишировал тринадцатым.

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