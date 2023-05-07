Наполи обыграл Фиорентину (1:0) в рамках 34-го тура Серии А. Счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Партенопейцы впервые играли на родном стадионе после завоевания титула чемпионов Италии. Последние несколько дней подопечные Лучано Спаллетти больше внимания уделяли празднованию, чем подготовке к отчетному матчу. У Фиорентины также нет турнирной мотивации в Серии А – ее внимание сосредоточено на Лиге конференций.

В первом тайме было заметно, что гости гораздо свежее. Бонавентура, Амрабат и Данкан контролировали центр поля и выигрывали большинство подборов. Наполи перестроился уже после перерыва. Сработали замены Спаллетти. Лоботке понадобилась всего минута на поле, чтобы заработать пенальти. Очень неудачно в этом эпизоде сыграл Амрабат.

К точке подошел Осимхен. Интересно, что по ходу сезона нигериец принципиально не бил пенальти после того, как не забил Ливерпулю в Лиге чемпионов еще в начале сентября. Отсутствие такой практики дало о себе знать. И на этот раз голкипер потащил и справился с добиванием Эльмаса. Однако форвард получил еще один шанс на 72-й минуте. На этот раз Осимхен уверенно отправил мяч в девятку.

Это гол так и остался единственным в этой игре. Об изменениях в турнирной таблице даже нет смысла говорить – Наполи празднует, а Фиорентина почти на недосягаемом расстоянии до зоны еврокубков. Отметим достижение Осимхена, ставшего лучшим бомбардиром Серии А среди африканцев (47 голов), побив рекорд легендарного Джорджа Веа (46).