Главный тренер Реала Карло Анчелотти все еще не определился с первым номером на финал Лиги чемпионов, в котором мадридцы сойдутся на Уэмбли с Боруссией Дортмунд.

"Кто сыграет в старте в финале Лиги чемпионов? Они оба заслуживают игры по многим причинам. Лунин провел великолепный сезон. Сегодня у него лихорадка, но он выздоровеет. И теперь приходит лучший вратарь в мире. Я люблю слушать дебаты. Мне они нравятся, и если я скажу, кто играет, все закончится.

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Оба заслуживают того, чтобы сыграть в финале. Лунин показал себя великолепно, и Куртуа, мы все знаем его качество. Я думаю, что я приму решение до игры. Один сыграет, а другой будет на скамейке. Это точно", – приводит слова Анчелотти AS.

Заметим, что финал Лиги чемпионов между Реалом и Боруссией Дортмунд состоится 1-го июня, начало в 22:00. Лунин сыграл большую часть сезона в основе из-за травмы Куртуа, но бельгиец восстановился на последние матчи и уже успел сыграть в нескольких из них.

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