"В Полесье не остается точно Денис Бойко, там не остаются вообще 90% ветеранов, людей, которые выходили из Первой лиги.

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По нашей информации, Полесье и СК Днепр-1 сейчас находятся в стадии переговоров по приглашению Евгения Волынца", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, Денис Бойко присоединился к Полесью летом 2023 года и сыграл в 24 матчах, в которых пропустил 21 гол. У Волынца в составе СК Днепр-1 немного лучше статистика – пропустил 19 голов в 24 поединках.

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