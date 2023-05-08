Лучано Спаллетті не впевнений, чи варто йому продовжувати роботу з Наполі після виграшу Скудетто.

Контракт Спаллетті з Наполі закінчувався наступного літа, і у клубу було право продовжити угоду ще на 1 рік в односторонньому порядку. Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс цим правом скористався, про що попередив тренера корпоративною поштою.

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Але самому Спаллетті такий підхід не сподобався. Тренер Наполі вважає, що президенту клубу варто було проявити більше поваги і повідомити про це рішення при особистій зустрічі. Крім того, Спаллетті не впевнений, чи варто йому продовжувати роботу з командою після виграшу Скудетто – тренер хотів би обговорити подальші плани керівництва стосовно розвитку спортивного проекту і трансферної кампанії клубу.

"Немає проблем. У них була ця опція, і вони нею скористалися. Дякую, що попередили мене", – цитує Спаллетті Football Italia, посилаючись на DAZN.

Пізніше тренер Наполі пояснив свою відповідь: "Я так відповів, тому що журналісти запитували мене про речі, які їх не стосуються".

Нагадаємо, що за чотири тури до фінішу сезону Наполі достроково виграв свій третій чемпіонський титул у клубній історії.

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