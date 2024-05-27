Круг претендентов сузился до двух фамилий – Энцо Мареска или Томас Франк, утверждает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. От 38-летнего Кирана МакКенны решили отказаться.

Шахтер уступает лишь Челси – стратегический рейтинг клубов мира

После неплохого завершения сезона Челси ошеломил новостью об уходе Маурисио Почеттино. Боссы "синих" хотят пригласить молодого тренера, который ставит доминантный атакующий футбол.

44-летний Мареска работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в Ман Сити, а теперь преуспел главным тренером. Итальянец вернул Лестер в АПЛ, выиграв непростой Чемпионшип. 50-летнего Франка уже давно связывают с топ-клубами. Датчанин 8 лет тренирует Брентфорд и уверенно держит "пчел" в элите. Если Челси выберет его, то состоится "тренерский трансфер" между украинцами – от Егора Ярмолюка к Михаилу Мудрику.

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