Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти вынужден был объяснять прессе, почему не пожал руку наставнику москвичей после поражения (1:2) в 5-м туре Лиги Европы. Руй Витория тоже озвучил свою версию событий.

"Он не поздоровался со мной перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно здороваться с ними сразу, а не в конце игры, когда победили. Мы были в 10 метрах друг от друга, он на меня не реагировал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренера соперника и жму ему руку", – цитирует Спаллетти Football Italia .

Спаллетти не пожал руку наставнику Спартака после матча Лиги Европы

Руй Витория отреагировал на слова Лучано: "Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у лавки Наполи, но там не было его. К игре мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом начался поединок.

Также будет, когда будет тренер третьего дивизиона и первого. Такие поступки ничего не говорят. Он такой же тренер, как и я, не важно, в каком чемпионате он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку".

В последнем туре Лиги Европы сезона 2021/22 Наполи будет играть с Лестером, Спартак же будет противостоять Легии. Все четыре коллектива группы сохраняют шансы на евровесну.

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