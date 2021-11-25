Спаллетти не пожал руку наставнику Спартака после матча Лиги Европы
Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти, похоже, был не в настроении после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Неаполитанцы после поражения в Италии от Спартака уступили россиянам еще и в Москве. Матч завершился со счётом 2:1.
Спартак второй раз сенсационно одолел Наполи и закрутил интригу в группе Лиги Европы.
После финального свистка тренер "красно-белых" Руй Витория шел к Лучано Спаллетти, чтобы пожать руку. Но итальянец показательно отказал своему коллеге, подняв две руки вверх, и отправился в подтрибунное помещение.
В последнем туре группового этапа Лиги Европы сезона 2021/22 Наполи будет играть с Лестером, Спартак же будет противостоять Легии.
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