Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти, похоже, был не в настроении после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Неаполитанцы после поражения в Италии от Спартака уступили россиянам еще и в Москве. Матч завершился со счётом 2:1.

Спартак второй раз сенсационно одолел Наполи и закрутил интригу в группе Лиги Европы.

После финального свистка тренер "красно-белых" Руй Витория шел к Лучано Спаллетти, чтобы пожать руку. Но итальянец показательно отказал своему коллеге, подняв две руки вверх, и отправился в подтрибунное помещение.

В последнем туре группового этапа Лиги Европы сезона 2021/22 Наполи будет играть с Лестером, Спартак же будет противостоять Легии.