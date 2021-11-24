Лига чемпионов, 5-й тур

Группа G

Лилль – Зальцбург – 1:0

Гол: Дэвид, 31

Севилья – Вольфсбург – 2:0

Голы: Жордан, 13, Мир, 90+7

Группа H

Челси – Ювентус – 4:0

Голы: Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одой, 58, Вернер, 90+5

Мальме – Зенит – 1:1

Голы: Риекс, 28 – Ракицкий, 90+2 (пен.)

Нереализованный пенальти: Дзюба, 52

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Лиллю удалось сместить Зальцбург с первой строчки в группе G, обыграв австрийцев в очном противостоянии. Футболисты действующего чемпиона Франции организовали гол в первом тайме и до конца матча пытались сдержать победный счет, отдав инициативу сопернику.

Севилья не впечатляет в нынешнем розыгрыше ЛЧ, и для них было важно получить три очка в матче с Вольфсбургом, чтобы не потерять шансы на плей-офф. Два мяча испанцев позволили им подняться на третье место. Все 4 команды группы G сохраняют шансы на еврокубковую весну.

Одним из центральных поединков вечера было противостояние Челси и Ювентуса. Обе команды уже гарантировали себе выход из группы H, но на мотивации лондонцев это никак не отразилось. Игроки Челси на правах действующего триумфатора турнира отомстили Юве за поражение в Турине. Первые два мяча забивали молодые защитники Трево Чалоба и Рис Джеймс, а довели счет до разгромного Хадсон-Одой и Тимо Вернер.

Зенит на выезде неожиданно первым пропустил от скромного Мальмё. Защитник питерцев Ярослав Ракицкий неуклюже действовал против соперника, который открывал счет. Дзюба мог выровнять положение, но не сумел забить с пенальти. На последних минутах матча арбитр назначил еще один 11-метровый в пользу гостей. Реабилитироваться позволили Ракицкому, защитник не промахнулся. Ничья гарантирует Зениту место в плей-офф Лиги Европы.

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