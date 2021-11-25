Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті змушений був пояснювати пресі, чому не потиснув руку наставнику москвичів після поразки (1:2) у 5-му турі Ліги Європи. Руй Віторія теж озвучив свою версію подій.

"Він не привітався зі мною перед грою. Коли ви зустрічаєте гостей, потрібно вітатися з ними одразу, а не наприкінці гри, коли перемогли. Ми були за 10 метрів один від одного, він на мене не реагував. Я в таких ситуаціях завжди йду до тренера суперника і тисну йому руку", – цитує Спаллетті Football Italia.

Спаллетті не потиснув руку наставнику Спартака після матчу Ліги Європи

Руй Віторія відреагував на слова Лучано: "Спаллетті не має рації. Він збрехав. Я був біля лавки Наполі, але там не було його. До гри ми добре ставимося до суперника, я завжди вітаюся з тренерами. Потім розпочався поєдинок.

Так само буде, коли буде тренер третього дивізіону та першого. Такі вчинки нічого не говорять. Він такий самий тренер, як і я, не важливо, в якому чемпіонаті він тренує. Я завжди вітатиму суперників, але йому я більше не тиснутиму руку".

В останньому турі Ліги Європи сезону 2021/22 Наполі гратиме з Лестером, Спартак же протистоятиме Легії. Усі чотири колективи групи зберігають шанси на євровесну.

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