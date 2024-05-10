“Куртуа? Конечно, он будет играть, но я должен принять во внимание Кепу, выдающегося профессионала, который нам очень помог даже со скамейки запасных. И я обязательно должен учитывать Лунина, который тоже должен быть готов играть.

Лунин не останется в воротах Реала на финал ЛЧ – СМИ раскрыло разговор Анчелотти с Куртуа и знак, который станет роковым

Вратарь на Уэмбли (в финале Лиги чемпионов – прим.)? Я не хочу сейчас об этом дискутировать. У меня есть месяц на размышления", – цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Добавим, что Реал уже оформил чемпионство, а в последнем поединке Ла Лиги против Кадиса место на воротах занял Тибо Куртуа. В полуфиналах Лиги чемпионов против Баварии оба раза сыграл Андрей Лунин, который, правда, пропустил в обеих встречах.

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| Ancelotti: "Courtois? Of course he will play but I have to take into account Kepa, a great professional who helped us a lot from the bench. And Lunin too, he has to be ready to play." pic.twitter.com/ckRF0G38kx — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 10, 2024