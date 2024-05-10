Анчелотти не определился с вратарской позицией на матч Ла Лиги – судьба Лунина под вопросом и на финал Лиги чемпионов
Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал вопрос относительно вратаря на предстоящий матч 35-го тура Ла Лиги против Гранады.
“Куртуа? Конечно, он будет играть, но я должен принять во внимание Кепу, выдающегося профессионала, который нам очень помог даже со скамейки запасных. И я обязательно должен учитывать Лунина, который тоже должен быть готов играть.
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Вратарь на Уэмбли (в финале Лиги чемпионов – прим.)? Я не хочу сейчас об этом дискутировать. У меня есть месяц на размышления", – цитирует Анчелотти Madrid Xtra.
Добавим, что Реал уже оформил чемпионство, а в последнем поединке Ла Лиги против Кадиса место на воротах занял Тибо Куртуа. В полуфиналах Лиги чемпионов против Баварии оба раза сыграл Андрей Лунин, который, правда, пропустил в обеих встречах.
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