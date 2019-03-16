Спаллетті – о матче с Миланом: Давать прогнозы на дерби не стоит, это бессмысленно

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 28-го тура Серии А с Миланом.

"Способны ли мы опередить команду Гаттузо? Милан – замечательная команда, у нее много сильных сторон. Они неоднократно доказывали свою мощь. Для меня важно, чтобы Интер финишировал в четверке сильнейших, удержал заданную высоту.

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Давать прогнозы на дерби не стоит, это бессмысленно. Важная игра, выступление команды. Все зависит от наших действий на поле, от нашего отношения и организованности", – цитирует Спаллетти пресс-служба Интера.

В данный момент Милан с 51-м набранным очком занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А. Интер имеет в своем активе на один зачетный пункт меньше, подопечные Спаллетти находятся на четвертой строке.

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