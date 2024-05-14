"Думаю, Ювентус может победить в финале Кубка Италии – "бьянконери" больше привыкли играть в решающих матчах, чем Аталанта. Понятно, что бергамаски сейчас выглядят лучше - Гасперини произвёл революцию, он сделал нечто эпохальное в течение последних лет. Если он выйдет победителем, он поставит печать на это невероятное путешествие.

Аталанта обыграла Рому перед финалом Кубка Италии – поражение римлян вывело Ювентус и Болонью в Лигу чемпионов

Однако я надеюсь, что Ювентус выиграет у Аталанты в финале Кубка Италии. Я также думаю, что бергамаски выиграют Лигу Европы – в конце концов, все будут счастливы", – сказал Буффон в эфире YouTube-канала Vivo Azzurro.

Финал Кубка Италии между Аталантой и Ювентусом состоится 15 мая, а финал Лиги Европы между Аталантой и Байером – 22 числа.

Ювентус в добавленное время спасся от позора с аутсайдером Серии А, Дженоа без Малиновского оформила камбэк с Сассуоло