Міланське дербі, повернення Зідана, сексуальний футбол у Севільї та Ле Класіко на берегах Сени: топ-5 матчів євровікенду

Камбек Зінедіна Зідана на Сантьяго Бернабеу, кубкова дуель Вулверхемптона та Манчестер Юнайтед, битва за Лігу чемпіонів у Мілані, очікування красивого футболу від Бетіса та Барселони, а також головне дербі Франції в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Реал Мадрид – Сельта

16 березня, 17:15. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Зінедін Зідан через 9 місяців після відходу з мадридського Реала повернувся на Бернабеу на своїх умовах. У роздягальні "вершкових" має покращитися атмосфера, а опальні гравці на кшталт Гарета Бейла чи Іско полегшенно зітхнули після відставки Сантьяго Соларі. На позитивних емоціях Реал повинен спокійно набирати 3 очки та хоча б на словах повернутися у боротьбу за 1-2 місця у Ла Лізі. Тим більше, Зідану та Ко пощастило із суперником.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Справи Сельти кепські. Галісійці йдуть у зоні вильоту та мають 5-матчеву серію без перемог. Однак, команда Франа Ескріби, який змінив на посаді головного тренера Мігела Кардосо (колишнього помічника Фонсеки в Шахтарі), все ще має непогані шанси зберегти прописку в Прімері. Наразі "кельти" лише на очко відстають від рятівної позиції, а в наступному турі зіграють із Вільяреалом – одним із конкурентів у боротьбі за виживання. А от у Мадриді Сельті буде сутужно, особливо без своєї головної зірки та бомбардира Яго Аспаса (травма). Лише диво може дозволити гостям набрати очки в такий особливий для Реала вечір.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед

16 березня, 21:55. Вулверхемптон, Молінью

Телетрансляція на території України не запланована, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Після жахливої першої половини сезону Манчестер Юнайтед продовжує зберігати шанси на мінімум один трофей у травні. Щоправда, "червоним дияволам" дістався найважчий суперник із можливих в чвертьфіналі Кубка Англії (після Манчестер Сіті) – Вулверхемптон. Підопічні Нуну Ешпіріту Санту проводять прекрасний сезон після підвищення у класі й потрапили на олівець провідним клубам Європи. Особливо вдало "вовки" грають проти грандів, які за статусом змушені багато атакувати й оголюють власні тили.

МЮ Уле Гуннара Сульшера належить саме до таких команд, тому слід очікувати результативної гри на Молінью. Манкуніанці мають чималі кадрові проблеми, але до матчу з Вулвз повинні відновитися від травм і ушкоджень Лукаку, Еррера, Лінгард, Дарміан і Джонс. Враховуючи, що за результатами жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ Юнайтед зустрінеться із Барселоною, Кубок Англії може стати останнім турніром, у якому МЮ може сподіватися на трофей.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Мілан – Інтер

17 березня, 21:30. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Дербі делла Мадонніна – головна страва на Апеннінах у вихідні. Мілан та Інтер підходять до очної зустрічі з різним настроєм: "нерадзуррі" безславно вилетіли з Ліги Європи від Айнтрахта, а "россонері" виграли 5 матчів поспіль у Серії А та обійшли свого одвічного "чорно-синього" опонента в боротьбі за третю сходинку в чемпіонаті. Зимові новачки Мілана – Пакета та Пйонтек – реанімували команду Дженнаро Гаттузо та роблять його фаворитом у дербі.

Виліт же Інтера з Ліги Європи тільки підкреслив кризу в команді. Тамтешній керманич Лучано Спаллетті, схоже, втратив контроль над гравцями, а ті перестали прогресувати під його опікою. Травми Врсалько та Міранди, неналежна ігрова форма Наінгголана та, звісно ж, епопея з новим контрактом Ікарді зрештою можуть призвести до того, що Інтер випаде із зони Ліги чемпіонів. Поразка від Мілана може кинути "нерадзуррі" в гарячу боротьбу зі столичними Ромою і Лаціо за останню путівку від Італії до головного єврокубка. А нинішній Інтер складно назвати першим претендентом на звитягу в цій битві...

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Бетіс – Барселона

17 березня, 21:45. Севілья, Беніто Вільямарін

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Бетіс – одна з двох команд, які в сезоні 2018/19 зуміли перемогти Барселону в чемпіонаті Іспанії. Більше того, "вердібланкос" зуміли здолати опір Мессі та Ко на Камп Ноу, де влаштували гольовий карнавал (4:3). Та подібні подвиги підопічні Кіке Сетьєна чергують із невиразними матчами, як-от поразки Хетафе та Вільяреалу чи розгром від Леганеса. Преса постійно "звільняє" головного тренера севільців, а вболівальники на трибунах вимагають його відставки.

Один із найкращих

Однак, Бетіс усе ще претендує на єврокубки, відстаючи лише на бал від сусідів із Севільї. На цьому етапі сезону домашній матч із Барселоною може бути дуже доречним для господарів. "Блаугранас" посеред тижня оформили вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а тому можуть мати ментальні проблеми при перелаштуванні на чемпіонат. Окрім того, Ернесто Вальверде цілком вірогідно дасть відпочити кільком основним гравцям Барси, що покращує шанси Бетіса на позитивний результат.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Парі Сен-Жермен – Марсель

17 березня, 22:00. Париж, Парк де Пренс

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У 29-му турі французької Ліги 1 відбудеться місцеве класичне протистояння. До столиці завітає Марсель, який відчайдушно надолужує втрачені восени очки та прагне повернутися до боротьби за зону ЛЧ. Вочевидь, боси провансальців не пробачать Руді Гарсії другий рік поспіль без головного єврокубка. Олімпік має 6-матчеву серію без поразок у чемпіонаті, але Парі Сен-Жермен явно не рівень Ам'єна чи Діжона. Парижани перебувають у своїй зоні комфорту, маючи 17 очок переваги на горі турнірної таблиці та матч у запасі. Однак, дербі з Марселем – особлива історія, тому на Парк де Пренс слід очікувати битви від першої до останньої секунди.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Божевільні камбеки, домінація АПЛ та одвічна битва іншопланетян: підсумки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яка вражає