toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЗАРЯ - ШАХТЕР УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Шевченко накануне миланского дерби вспомнил, как забивал Интеру

13:26 55 Читати українською
Шевченко накануне миланского дерби вспомнил, как забивал Интеру
Андрей Шевченко / фото из открытых источников

Экс-форвард Милана Андрей Шевченко решил напомнить нынешним игрокам "россонери", как надо забивать в ворота Интера.

 

"Большие воспоминания и страсть. Я буду с тобой, Милан!", – написал Шевченко в Twitter, добавив видеонарезку своих наиболее ярких голов за Милан в матчах с "нерадзурри".

Шевченко назвал свою самую памятную победу за Милан

Напомним, завтра состоится миланское дерби. Стартовый свисток на Сан-Сиро прозвучит в 21:30 по киевскому времени. После 27 туров Милан занимает 3 место в Серии А (51 очко), а Интер идет на 4-й позиции (50 очков).

Міланське дербі, повернення Зідана, сексуальний футбол у Севільї та Ле Класіко на берегах Сени: топ-5 матчів євровікенду

Теги
Италия Милан Милан Видеоновости Андрей Шевченко Андрей Шевченко Милан - Интер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Каннаваро возглавил сборную Китая
    Світ — 15 март117 Каннаваро возглавил сборную Китая
2
час
:
43
мин
Заря
17:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук