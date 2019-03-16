Шевченко накануне миланского дерби вспомнил, как забивал Интеру

Экс-форвард Милана Андрей Шевченко решил напомнить нынешним игрокам "россонери", как надо забивать в ворота Интера.

"Большие воспоминания и страсть. Я буду с тобой, Милан!", – написал Шевченко в Twitter, добавив видеонарезку своих наиболее ярких голов за Милан в матчах с "нерадзурри".

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Напомним, завтра состоится миланское дерби. Стартовый свисток на Сан-Сиро прозвучит в 21:30 по киевскому времени. После 27 туров Милан занимает 3 место в Серии А (51 очко), а Интер идет на 4-й позиции (50 очков).

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