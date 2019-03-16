Спаллетті – про матч з Міланом: Давати прогнози на дербі не варто, це безглуздо

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті поділився очікуваннями від матчу 28-го туру Серії А з Міланом.

"Чи здатні ми випередити команду Гаттузо? Мілан – чудова команда, у неї багато сильних сторін. Вони неодноразово доводили свою міць. Для мене важливо, щоб Інтер фінішував у четвірці найсильніших, утримав задану висоту.

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Давати прогнози на дербі не варто, це безглуздо. Важлива гра, виступ команди. Все залежить від наших дій на полі, від нашого ставлення і організованості", – цитує Спаллетті прес-служба Інтера.

Наразі Мілан з 51-м набраним очком посідає 3-є місце в турнірній таблиці Серії А. Інтер має у своєму активі на один заліковий пункт менше, підопічні Спаллетті перебувають на четвертому рядку.

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