Ровенский клуб в этом году больше не сможет рассчитывать на своего голкипера Евгений Паста.

"Полтора года назад у меня был разрыв крестообразной связки на том же левом колене. Только тогда я выступал за одесский Черноморец. Припоминается, оперировали меня в Киеве, однако в другой клинике.

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На этот раз операция длилась 4 часа, хирург Скибинский также навел порядок с боковой связкой и мениском. Все это за счет Вереса. Через 4 недели должен приехать на консультацию к Скибинскому, чтобы он знал, как проходит процесс восстановления.

Я еще не определился, где будет проходить реабилитация, не исключено, что обращусь за помощью к львовским медикам.

Сколько буду находиться на больничном? Думаю, что около семи месяцев, поэтому смогу выйти на поле уже только в следующем году. Конечно, очень хочу, чтобы Верес сохранил прописку в элите", – рассказал Паст в комментарии Sport.ua.

Напомним, Евгений не сумел доиграть матч 23-го тура УПЛ против Оболони (3:0) – на 82-й минуте поединка он неудачно упал, отражая удар соперника и был вынужден досрочно покинуть поле. В текущем сезоне 36-летний кипер провел за Верес 15 матчей в УПЛ, в которых пропустил 22 гола (еще в 4 поединках отстоял "на ноль"). Его контракт с ровенчанами действует до лета 2024 года.

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