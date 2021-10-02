"Ожидаю яркую игру. Независимо от Суперкубка, Кубка или чемпионата Украины, даже если бы Шахтер и Динамо встретились в еврокубках, была бы бескомпромиссная игра. Все, кто выйдут на поле, будут биться.

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А вот насколько уровень футболистов позволит нам увидеть красоту футбола – это другой вопрос. Если отталкиваться от Суперкубка, не думаю, что это значимый матч. У Шахтера и Динамо матчи всегда как кубковые, по характеру.

Ожидать ли пенальти, как в матче Динамо – Александрия? Не знаю, но всякое может быть. Если судья будет давать играть, это будет интереснее. А если он будет ввязываться в игру театральных футболистов, то мы не увидим красоты игры", – сказал Ващук в комментарии Sport.ua.

Напомним, поединок между Динамо и Шахтером состоится уже в воскресенье, 3 октября. Начало встречи в 19:30.

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