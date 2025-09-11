Донецкий Шахтер обнародовал трогательное письмо от своего будущего соперника в Лиге конференций – исландского Брейдаблика, написанное в рамках инициативы УЕФА "Письма, с которых начинается дружба" (Letters that kick-off friendship).

Исландцы прислали письмо на украинском языке с теплыми словами поддержки: "Мы с нетерпением ждем встречи с одним из известных имен европейского футбола. Слава Украин". Фото послания клуб опубликовал на своей странице в X.

Матч Шахтера против Брейдаблика состоится 6 ноября в 19:45 в рамках третьего тура основного этапа Лиги конференций. На этой стадии украинцы также сразятся с Легией, Шемроком, Риекой, Абердином и Хамрун Спартанс.

