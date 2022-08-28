Соперник Динамо намерен подписать одного из сенсационных лидеров чемпионата Франции
Полузащитник Ланса Секо Фофана может стать игроком Ренна – будущего соперника Динамо в Лиге Европы.
Ренн рассматривает возможность подписать капитана Ланса Секо Фофана, информирует L'Équipe.
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Сам игрок подтвердил, что у него есть несколько предложений, над которыми работают его представители. Интересно, что Фофана в эти выходные отличился голом в ворота Ренна, поспособствовав победе Ланса (2:1).
Добавим, что Секо выступает на позиции центрального хавбека, может также сыграть опорника или атакующего полузащитника. В текущем сезоне Фофана имеет впечатляющую статистику – в 4 матчах отличился 2 голами и 2 ассистами.
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