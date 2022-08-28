Ренн розглядає можливість підписати капітана Ланса Секо Фофана, інформує L'Équipe.

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Сам гравець підтвердив, що має кілька пропозицій, над якими працюють його представники. Цікаво, що Фофана на цих вихідних відзначився голом у ворота Ренна, посприявши перемозі Ланса (2:1).

Додамо, що Секо виступає на позиції центрального хавбека, може зіграти також опорника або атакувального півзахисника. У поточному сезоні Фофана має вражаючу статистику – у 4 матчах відзначився 2 голами та 2 асистами.

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